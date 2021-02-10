Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi

10.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:00
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Başbuğ, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın daveti üzerine avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda savcılığa yazılı ifade sunduğu öğrenilen Başbuğ, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, müvekkilinin, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine bugün ifade verdiğini söyledi.

"Suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım"

Avukat İlkay Sezer ayrıca Başbuğ'un konuya ilişkin yazılı açıklamasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu yazılı açıklamada, son kitabının tanıtımı dolayısıyla 4 Ocak 2021'de bir gazetede söyleşisinin yer aldığını anlatan Başbuğ, şunları ifade etti:

"Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilmesi söz konusu bile olamaz. Bu nedenle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış anayasaya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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