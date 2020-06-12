Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi. Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması işlemi, bir saat sürdü.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Partili 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA