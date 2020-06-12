Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi.

12.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne geldi.

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri süren Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 6 AK Parti milletvekilinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderildi. Avukatıyla birlikte saat 15.45 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelen Başbuğ, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veriyor.

(Gamze Erdemir - Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Bülent Uygun Lionel Messi Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade için adliyede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:12:42. #1.15#
title