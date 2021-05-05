Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında dava açıldı
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında dava açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, bir kitabıyla ilgili yapılan söyleşideki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, bir kitabıyla ilgili yapılan söyleşideki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, İlker Başbuğ hakkında, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de bir gazete yaptığı söyleşide, darbe imasında bulunduğu iddia edilen sözleri üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede İlker Başbuğ "şüpheli", AK Parti'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 166 kişi ise "müşteki" olarak yer aldı.

"Darbe imasında bulunarak suç işledi"

İddianamede İlker Başbuğ'un, 4 Ocak'ta Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu." ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Başbuğ'un bu söyleşide "darbe" imasında bulunduğu ve bu şekilde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçunu işlediği anlatılan iddianamede, Başbuğ'un savcılıkça alınan ifadesine yer verildi.

Başbuğ'un "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi' kitap serisinin üçüncüsü olan 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirdiği, suça konu ifadelerin daha önce yine bazı yazarlar tarafından da dile getirildiği ve bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığı" şeklinde beyanda bulunduğu aktarılan iddianamede, İlker Başbuğ'un suçlamaları reddettiği dile getirildi.

İddianamede, Başbuğ'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, başsavcılıkça gönderilen iddianameyi kabul etti. Başbuğ, açılan dava kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Başbuğ ifade vermişti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesinde yer alan ifadeleriyle ilgili hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine, 10 Şubat 2021'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek başsavcılığa ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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