ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması
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ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması

ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce dolumu yapılarak satılan 12 litrelik Kalabak suyu damacanalarından birinden hortum çıktığı iddiasına ilişkin kurum bünyesinde başlatılan soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce dolumu yapılarak satılan 12 litrelik Kalabak suyu damacanalarından birinden hortum çıktığı iddiasına ilişkin kurum bünyesinde başlatılan soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Eskişehir'in en önemli simgelerinden olan Kalabak suyunun, her gün on binlerce kişinin güvenle tükettiği, sorumlu kurumların incelemelerinde de her daim sağlık açısından uygun bulunan Türkiye'nin önemli kaynak sularından biri olduğu belirtildi.

Kimi basın organlarında söz konusu iddiaya yer verildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan iddia ile ilgili 1 Eylül tarihinde Belediyemize veya Alo 185 üzerinden ESKİ Genel Müdürlüğümüze ulaşmış bir şikayet bulunmamaktadır. Tarafımıza doğrudan bir müracaat olmaması ve söz konusu damacananın tarafımıza iletilmemiş olmasına rağmen sosyal medyada yer alan görüntüler ve şikayetler üzerine kurumumuz ivedilikle harekete geçmiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma tamamlandıktan sonra, yaşanan ve bizleri de son derece üzen bu olayda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerle ilgili gereken yapılacak ve kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Münferit bu olayla ilgili şehrimizin bir değeri ve markası olan Kalabak'ın yıpratılmaması tüm Eskişehirlilerden ricamızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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