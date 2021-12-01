ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesislerine teknik gezi düzenledi

Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Vekili Eylem Sıla Özer, 35 öğrenci ve ESTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yiğit Avdan'a tesisleri gezdirerek, içme suyu arıtma tesisinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Özer, kullanılan içme suyunun evlere ulaşmadan önce hangi aşamalardan ve nasıl bir arıtma sisteminden geçtiğini de anlattı.Su kaynaklarının azalması, kuraklık gibi doğa olaylarının son yıllarda sıkça gündeme gelmesi ve su kaynaklarının kirletilmemesi gibi konuları öğrencilere aktaran Özer, su tasarrufunun önemine de dikkat çekti.

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