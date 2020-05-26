Eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti 28 şubat döneminin genel kurmay başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.
26.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:27
Eski Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
İSTANBUL - 28 şubat döneminin genel kurmay başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, hayatını kaybetti. Kanser teşhisi konan 28 Şubat döneminin genel kurmay başkanı Karadayı,birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı'nın Bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA