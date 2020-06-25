Eski gazeteden sanat eseri heykeller yapıyor
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Eski gazeteden sanat eseri heykeller yapıyor

İZMİRLİ resim öğretmeni Selen Çamlıbel (30), eski gazeteleri geri dönüşüme kazandırıp, ince çubuklar da kullanarak, çeşitli boyutlarda süs eşyaları yapıyor.

Eski gazeteden sanat eseri heykeller yapıyor
25.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:12

 

İZMİRLİ resim öğretmeni Selen Çamlıbel (30), eski gazeteleri geri dönüşüme kazandırıp, ince çubuklar da kullanarak, çeşitli boyutlarda süs eşyaları yapıyor. Beğeni toplayan eşyalar, evlerde çeşitli yerleri süslüyor.

Mordoğan Halk Eğitim Merkezi'nde resim öğretmeni, 1 kız çocuğu annesi Selen Çamlıbel, eski gazete ve ince çubuklarla ilginç süs eşyaları yapıyor. Buca Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nden mezun Çamlıbel'in 'Afro Heykel' isimli süs eşyaları, görenlerin ilgisini çekiyor. Çocukluğundan bu yana gazete okumayı sevdiğini söyleyen Çamlıbel, kendisi için değerli olan gazeteyi, yaptığı tasarımlarla değerlendirdiğini vurguladı. Çalışmalarından bahseden Selen Çamlıbel, "Eserlerimi 2 yıldır üretmekteyim. Gazeteden yapıyorum heykellerimi. Amaçladığım şey geri dönüşümü tamamen sanata dönüştürmek. Çalışmalarımı oluşturmak için ilk önce gazeteleri kesip kamış haline getiriyorum. Bu kamışlara tutkal ve bant yardımıyla anatomik formunu verdikten sonra şekillendirme aşaması oluyor. Sonrasında akrilik boya yardımıyla renklendirme yapıyorum. Çalışmalarımda genellikle Afrika ve tezhip desenleri ile Türk motifleri kullanıyorum. Boyutları ise en küçüğü 35 santimetreden başlıyor. 1 metre 65- 1 metre 70 santimetreye kadar ulaşıyor. Küçük ebatlı bir heykeli yapmak 2- 3 gün, büyük ebatlı bir heykeli yapmak ise 10 ile 14 gün sürüyor. Amacım sergi açmak. Hedefim yıllardır okuduğumuz gazetenin sofra bezi dışınca sanata dönüştürmek" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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