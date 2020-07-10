Eski gazeteci Ersin Kalkan'a adam öldürmek suçundan 18 yıla kadar hapis istemi
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Eski gazeteci Ersin Kalkan'a adam öldürmek suçundan 18 yıla kadar hapis istemi

Fatih'te aralarında husumet bulunan Berattin Çümen'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eski gazeteci Ersin Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eski gazeteci Ersin Kalkan'a adam öldürmek suçundan 18 yıla kadar hapis istemi
10.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:25

Fatih'te aralarında husumet bulunan Berattin Çümen'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eski gazeteci Ersin Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ersin Kalkan hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Kalkan ile Berattin Çümen arasında eskiye dayalı husumet olduğu belirtildi. Olayın gerçekleştiği 14 Nisan 2020 tarihinde  karşılaştıkları, maktül Berattin Çümen'in şüpheli Ersin Kalkan'ın arkasından yaklaştığı ve üzerine hamle yaparak Kalkan'ın yüzüne tokat attığı ve hakaret ettiği öne sürüldü.

EYLEMİ MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINA GİRMEDİ

İkili arasında tartışma yaşandığı çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılmaya çalışıldığı sırada şüpheli Ersin Kalkan'ın yanında bulunan bıçağı Berattin Çümen'in boğazına sapladığı, hastaneye kaldırılan Berattin Çümen'in hayatını kaybettiği anlatıldı. Şüpheli Ersin Kalkan savunmasında hayatını kaybeden Berattin Çümen'in, kendisine iki kere yumruk attığını ve hakaret ettiğini belirterek "Mahalledeki gençlerden Umut isimli şahıs bizi ayırdı. Ölen şahıs, Umut'u yere fırlattı. Kaçtığım esnada maktul yakama yapıştı. Boğazımı sıktı. Ben de can havliyle nefessiz kalınca ellerini çözmeye çalıştım. Başaramadım. Cebimdeki çakıyı Çümen'in boğazımdaki eline doğru saplamaya çalıştım. Ansızın elini kaldırınca o boşluktan boğazına denk geldi" dedi. Şüpheli Ersin Kalkan, ölenin kolunu yukarıya kaldırması nedeniyle bıçağın boğazına geldiği yönündeki savunmasına yönelik şüpheli Kalkan'a ait hastane raporunda boğazında herhangi bir yaralanma ve ekimozun tespit edilemediğinden eyleminin meşru savunma kapsamına girmediği de kaydedildi. 

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Berattin Çümen'in şüpheliye saldırmış olması nedeniyle Ersin Kalkan lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiği belirtildi. Şüpheli Ersin Kalkan'ın maktülden kaynaklanan haksız davranışın oluşturduğu eylemin etkisi altında kalarak kasten öldürme suçunu işlediği ifade edilerek 12 yılan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılaması istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Ersin Kalkan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 


Kaynak: DHA

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