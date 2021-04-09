Eski gazeteci Ersin Kalkan cinayetten yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Balat'ta husumetlisi Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski gazeteci ve işletmeci Ersin Kalkan'a, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Balat'ta husumetlisi Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski gazeteci ve işletmeci Ersin Kalkan'a, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ersin Kalkan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken maktul Çümen'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı tarafların beyanları soruldu.

Müştekiler Selahattin Çümen ve Fatih Çümen, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Kalkan'ın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Kalkan, dosya kapsamında tanıklar dinlenilse de sanki hiç tanık dinlenilmemiş gibi mütalaa verildiğini öne sürerek, "Berattin Çümen, herkesin önünde bana saldırdı. 20 yıl boyunca bana saldırdı. Ben kasten adam öldürecek biri değilim. Dünyanın her yerinde gazetecilik yaptım. Öldürme karşıtı hümanist bir insanım. Akademisyenim. Öğrencilerime kadın, hayvan ve insan hakları doğrultusunda dersler verdim. Benden bir katil çıkmaz. Sadece canımı korudum. Canımı kurtarmak için bir hamle yaptım. Hareket halindeyken ve geçmişin yarattığı post travmayla bu olay gerçekleşti. Bunların hepsinin dikkate alınmasına ve adil bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise olay günü Kalkan'ın maktul tarafından fiziki saldırıya uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini söyleyerek, "Olay anında müvekkil, maktul tarafından boğazının sıkılması üzerine, kendisini savunmak için meyve çakısı çıkarmış ve tek hamlede bulunmuştur. Müvekkil hakkında öncelikle ceza verilmesine yer olmadığına, aksi kanaatte iseniz meşru müdafaa kapsamında beraatine veya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Kalkan, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasını kabul etmediğini ifade etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kalkan'ı önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığın bu suçu, maktulün hakareti ve tokat atması sonucu "haksız tahrik altında" işlediğinden cezayı 18 yıla indirdi.

Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezayı 15 yıla düşürerek Kalkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ersin Kalkan ile maktul Berattin Çümen'in, Balat Mahallesi'nde aynı yerde oturdukları ve birbirlerini tanıdıkları anlatılmıştı.

Taraflar arasında husumet bulunduğu ve aynı yerde oturmalarından ötürü zaman zaman karşılaştıkları ifade edilen iddianamede, 14 Nisan 2020'de saat 19.00 sıralarında tarafların yine karşılaştıkları belirtilmişti.

Maktul Çümen'in, Kalkan'ın arkasından yaklaşıp hamle yaptığı, geri çekilen şüphelinin yüzüne tokat attığı ve küfür ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, olayın devamında arbede yaşandığı, bu esnada Kalkan'ın elinde bulunan kesici aleti Çümen'in boynuna sapladığı, maktulün boynundan kan gelmesi üzerine tarafların ayrıldığı belirtilmişti.

Olayın ardından Çümen'in hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı anlatılan iddianamede, Kalkan'ın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar