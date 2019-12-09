Eski Garaj'da Açık Oto Pazarı Kurulacak
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Eski Garaj'da Açık Oto Pazarı Kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, Eski Garaj'da Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında oto pazarı kurulacağı belirtildi.

09.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:29
Eski Garaj'da Açık Oto Pazarı Kurulacak

Eski Garaj'da kurulacak olan açık oto pazarı ile ilgili MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, "500 araç kapasiteli Eski Garaj Açık Oto pazarı, Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. İlk haftalarda otomobil ve ticari araçlardan giriş ücreti alınmayacak olup, ileriki haftalarda sembolik bir ücret alınacak. Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilecek." denildi.

Kaynak: Bültenler
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