Eski Gambiya Devlet Başkanı ve Yardımcılarına Yolsuzluk Suçlaması

Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh ve yardımcılarının, ülkenin Merkez Bankasından usulsüz şekilde milyonlarca dolar para aldıkları iddia edildi.



Jammeh döneminin yolsuzluklarını inceleyen Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamada, eski devlet başkanı ve yardımcılarının, Merkez Bankasından usulsüz şekilde milyonlarca dolar para çektikleri belirtildi.



Jammeh ve yönetiminde görev yapan askeri ve siyasi üst düzey yetkililerin, söz konusu paraları herhangi bir yasal belge olmadan aldıkları ileri sürüldü.



Bu arada komisyonun, konuyla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.



Eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminde Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Amadou Colley, yeni Devlet Başkanı Adama Barrow tarafından mayıs ayında görevinden alınmıştı.



Mal varlığı ile ilgili de soruşturma yürütülen eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in, kamu kurumları ve bazı şirketlerden, idari yönergeler ve yasa dışı işletmeler aracılığıyla milyonlarca dolar aldığı iddia edilmişti.



Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.



Jammeh, 1 Aralık 2016'daki seçimlerde koltuğunu Adama Barrow'a kaptırmıştı. Yenilgiyi önce kabul eden Yahya Jammeh, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Devlet Başkanı Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.



Koltuğu bırakması yönündeki baskılara dayanamayan Yahya Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne sürgüne gönderilmişti.



Giderken yanında en az 50 milyon dolar götürdüğü öne sürülen Jammeh'in, iktidarda bulunduğu son 3 yılda 147 milyon dolar harcadığı açıklanmıştı.



Yahya Jammeh'in mal varlığına yönelik soruşturma kapsamında, 184 mülk, 95 banka hesabı ve Jammeh'e ait ya da kendisiyle ilişkili 17 şirket ile ilgili inceleme başlatılmıştı.