Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu - Haberler Spor
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Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.

Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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Haber: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Al Rayyan'a transfer oldu - Haberler Spor
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