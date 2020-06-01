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Eski Galatasaraylı Milan Macvan, basketbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sırp basketbolcu Milan Macvan, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelere veda ettiğini açıkladı.

Eski Galatasaraylı Milan Macvan, basketbolu bıraktı
01.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:27

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sırp basketbolcu Milan Macvan, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelere veda ettiğini açıkladı.

Kararını Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki Macvan, "Değerli dostlarım, profesyonel basketbolcu olarak geçirdiğin günler sona erdi. Kalbim sonsuza dek basketbol oynamak istiyor fakat dizlerim buna artık izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Bayern Münih, AX Armani Exchange Milan, Partizan, Galatasaray ve Maccabi Tel Aviv gibi takımlarda oynayan Macvan, son olarak Japonya'nın Alvark Tokyo takımında forma giyiyordu.

Macvan, 2012-2014 yıllarında forma giydiği Galatasaray ile ligde 1 şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA

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