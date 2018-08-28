Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez, Fortuna Sittard'a Transfer Oldu

Bonservisi Bundesliga'nın Mainz takımında bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Jose Rodriguez, Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard'a kiralandı.

Geçen sezonu kiralık olarak İsrail'de Maccabi Tel Aviv takımında geçiren İspanyol futbolcu, Mainz tarafından bu kez de Hollanda 2. Ligi'ne gönderildi.

23 YAŞINDA 8. TAKIMI

Mainz'ın kadroda düşünmediği 23 yaşındaki orta saha, kariyerindeki 8. kez takım değiştirmiş oldu.

2015 yılında Galatasaray'ın Real Madrid alt yapısından bonservissiz bir şekilde transfer ettiği Jose Rodriguez, bir sene sonra 2.15 milyon euro bonservis ücretiyle Mainz'a transfer olmuştu.