Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti
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Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti

Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan baş sağlığı mesajında, "1985-1991 yıllarında Galatasarayımızın formasını giyen efsane futbolcularımızdan Cevad Prekazi'nin değerli eşi Yedsa Prekazi'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Cevad Prekazi'ye, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti - Haberler Spor
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