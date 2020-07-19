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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın anısına binicilik şampiyonası düzenlendi

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın anısına düzenlenen Özhan Canaydın Kadın Biniciler Şampiyonası sona erdi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın anısına binicilik şampiyonası düzenlendi
19.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:38

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın anısına düzenlenen Özhan Canaydın Kadın Biniciler Şampiyonası sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'a hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet eden merhum Canaydın anısına gerçekleştirilen şampiyona, İstanbul Atlı Spor Kulübü Maslak Binicilik Tesisleri'nde düzenlendi.

Organizasyonda farklı kulüplerden ve ferdi olarak toplam 32 sporcu katıldı.

Yarışmalar sonunda Sim Halulu, Sedef Etik, Serra Yedikardeş, Nil Hatipoğlu, Tara Subaşı ve Talya Afyoneri baraj etabında yer almaya hak kazandı.

Baraj yarışmasının ardından Kocaeli Atlı Spor Kulübünden Ece Şenol, "Zulio" adlı atıyla, İstanbul Atlı Spor Kulübünden Sim Halulu ise "Gucci" adlı atıyla hem İstanbul binicileri arasında hem de genel sıralamada birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu, eski yöneticilerden Cemal Özgörkey, merhum Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın ve İstanbul Atlı Spor Kulübü Başkanı Feyzi Şadan Atabek tarafından verildi.

Kaynak: AA

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