Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: En iyi terapilerimden biri müzik setim
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Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: En iyi terapilerimden biri müzik setim

01.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:40
Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: En iyi terapilerimden biri müzik setim

Bir dönem Beşiktaş Futbol Kulübü ve genç Milli Takım'da top koşturan ve futbolu bıraktıktan sonra DJ olarak hayatına devam eden Anıl Canbıçakoğlu, müziğin küçük yaşlarından bugüne hayatında olduğunu belirterek; "Müzik setim ve şarkılar en iyi terapi araçlarım" dedi.

VIP partilerin aranan DJ' yi olan Anıl Canbıçakoğlu; kariyerine futbolcu olarak başladığını ancak belli bir yaştan sonra buna devam etmekte zorladığını belirterek, "Futbola küçük yaşlarda isteyerek başlamıştım ama hayat ve değişen hayallerim beni yeşil sahalardan müziğe, DJ'liğe yönlendirdi. İçimde müzik aşkı her zaman vardı. O yüzden futbol oynarken de müzik dinlemek ve müzik yapmak hep en sevdiğim şeyler arasındaydı. Müzik setim ve türü farketmeksizin bütün şarkılar benim için terapi araçlarıydılar. Artık işim ve hayatım oldular. Bir söz vardır; 'Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. İnanın gerçekten öyle ve artık ben de en çok sevdiğim şeyi yapıyorum" dedi.

Ünlü radyo DJ leri ile performanslar sergileyen Anıl Canbıçakoğlu son olarak; kendini bu alanda daha da çok geliştirerek "en iyi" olmak istediğini ifade etti.

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