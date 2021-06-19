Eski futbolcu ve hakemler SMA'lı Defne için bir araya geldi
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Eski futbolcu ve hakemler SMA'lı Defne için bir araya geldi

Eski futbolcu ve hakemler SMA'lı Defne için bir araya geldi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Balıkesir Masterler ve Beşiktaş Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için yeşil sahada buluştu.

Balıkesir Masterler ve Beşiktaş Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için yeşil sahada buluştu.

Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne Gülcü'nün tedavisine destek olmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Stadı'nda gerçekleştirilen maça, Süper Lig takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamış futbolcular yanı sıra eski Süper Lig hakemleri katıldı.

Maç öncesi konuşan Balıkesirli Süper Lig Hakemi Aytekin Durmaz; "3-4 gün önce Edremit Masterler oynadı bugün de Beşiktaş Masterler buraya gelerek Defne bebeğimize güç olmaya geldiler. İnşallah yüzde 42'lik oran çok kısa sürede, Defne iki yaşına gelene kadar şu an 13. ayımızı tamamladık, tamamlayacağız buna inanıyoruz. Defne bebek o sokaklarda oynayacak koşacak." dedi.

Eski Süper Lig Hakemi maç için Beşiktaş Masterler takımında forma giyen Selçuk Dereli de toplumu bu gibi konularda duyarlı olmaya davet etti. eski hakem Dereli "Defne bebek için buradayız. Ben bir çok SMA hastası çocuk için düzenlenen kampanyalara katıldım. Balıkesir'deki tüm yurttaşlarımızı, Türkiye'nin her tarafından destek olmayan vatandaşlarımızı damlaya damlaya göl olur, damlaya damlaya deniz olur misali Defne'ye sahip çıkmalarını bekliyorum, diliyorum. Defne'nin bir an önce sağlığına kavuşturmak bize düşen bir görev bu etkinliğin ses getireceğini düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ta uzun yıllar top oynayan Ali Eren ise farkındalık oluşturmak ve Defne bebeğe destek olmak için Balıkesir'e geldiklerini söyledi. Eren, "Defne bebek gibi çok yavrumuz var bu hastalığın pençesinde. Öncelikle devlet büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Bu evlatlarımza sahip çıkalım.Sonuçta bu hastalığın ilacı var ama çok pahalı. Bildiğim kadarıyla Defne bebeğin yüzde 40'ın üzerinde parası toplanmış. Bütün Balıkesir insanlarını Defne bebeğe yardım etmeye çağırıyorum. Biz de bir nebze farkındalık yaratmak için geldik. İnşallah evladımız tedavisini olur ve sağlığına kavuşur" dedi.

Maç öncesi Defne bebek için pankart açan iki takımın karşılaşması dostluk ve fair play çerçevesinde geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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