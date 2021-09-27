Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin Öztürk'ün şoförlüğünü yapan ve tutuklanan şüpheli Abdullah M. ile olaya tanık olan Veli Ö.'nün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Abdullah M. cinayet sırasında olay yerinde bulunmadığını öne sürdü.

'OLAY ESNASINDA ORADA DEĞİLDİM'

Olaydan bir gün sonra 20 Eylül'de teslim olan Abdullah M.'nin savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylerken "Halil İbrahim Scholten isimli şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Ben Sezer Öztürk'ü 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyor olmam nedeniyle tanırım. Olay esnasında orada değildim. Olay tarihinde tam emin olmamakla birlikte saat 17.00 sularında Sezer Öztürk'ün oğlu olan İsmail Öztürk tarafından arandım. Babası Sezer Öztürk'ün tanımadığımız birileriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk'ün Paşaköy'de bulunan evine gitmek için kendime ait olan araçla yola çıktım. Giderken yolda jandarma ekiplerini gördüm ve tekrardan ikametime geri döndüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri