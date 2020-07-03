Eski futbolcu şarkıcı oldu Eski futbolcu Idise Anthony Therealtfame albüm çıkardı. Kasımpaşasporlu eski futbolcu şimdilerde menajerlik yapan Idise Anthony Therealtfame yeni albüm çıkardı.

'Grateful' adında bir şarkı yapan Therealtfame, üç şarkılık single çalışmasıyla müzik dünyasına merhaba dedi. Eski futbolcu takipçilerinden güzel tepkiler gelince yeni single çalışmasıyla daha çok ilgileneceğini belirtti. "Bütün sevenlerime bu yaz çok güzel parçalar yapacağım." diyen Therealtfame "Süprizlere hazır olun, herkesin beni konuşacağı bomba parçalarım geliyor." dedi.





Kaynak: Snob Magazin