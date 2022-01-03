Eski Fransız sömürgesi Gabon, 2022'de İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olacak - Haberler
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Eski Fransız sömürgesi Gabon, 2022'de İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olacak

Eski Fransız sömürgesi Gabon, 2022'de İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olacak
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Eski Fransız sömürgesi Gabon'un 2022'de İngiliz Milletler Topluluğuna (Commonwealth) katılacağı duyuruldu.

Eski Fransız sömürgesi Gabon'un 2022'de İngiliz Milletler Topluluğuna (Commonwealth) katılacağı duyuruldu.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, yaptığı açıklamada, ülkesinin 2022'de Commonwealth'e katılarak topluluğun 55. üyesi olacağını bildirdi.

Gabon'un "Commonwealth" üyesi olmasını umut vadeden gelişme olarak nitelendiren Ali Bongo, "Bu ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası." ifadesini kullandı.

Gabon'un İngiliz Milletler Topluluğuna katılacak olmasına rağmen, Frankofon kimliğini koruyacağı ifade ediliyor.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu Gabon, 2020'de topluluğa dahil olmak için resmi süreci başlatmıştı.

İngiliz Milletler Topluluğu bünyesinde Asya'dan Afrika'ya 5 kıtadan 54 üye ülke yer alıyor.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgesi olan bu ülkeler arasında yalnızca Mozambik ve Ruanda'nın Birleşik Krallık ile kolonyal bir bağı bulunmuyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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