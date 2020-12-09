Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 4 yıl hapsi istendi
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 4 yıl hapsi istendi

09.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:07
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 4 yıl hapsi istendi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında 4 yıl hapsi istendi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında 4 yıl hapsi istendi.

Savcılık, dünkü ifadesinde kendisine karşı açılan soruşturmalar hakkında bilgi edinmek için eski yargıç Gilbert Azibert'e rüşvet vermek dahil tüm suçlamaları reddeden Sarkozy için 2 yılı tecil edilmiş 4 yıl hapis istedi.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Azibert için de benzer cezalar talep edildi.

Avukat Herzog'nin ayrıca 5 yıl süreyle meslekten men edilmesi istendi.

Sarkozy, kendisine karşı açılan davalarla ilgili gizli bilgilere ulaşmak için avukatı aracılığıyla, yargıç Azibert ile yolsuzluk paktına girmekle suçlanıyor.

Ayrıca ileri yaşı dolayısıyla duruşmalara gelemeyen Azibert'in de makam karşılığında Sarkozy'ye karşı kanuni kovuşturmaları etkilemeye çalıştığı belirtiliyor.

"2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü"ne dair suçlamalar nedeniyle açılan soruşturmalarda, Herzog'un Sarkozy ile iletişim için özel bir hat açtığı keşfedilmişti.

Telekulak davası suçlamaları, "Paul Bismuth" denilen hatta kaydedilen konuşmalara dayanıyor.

Konuşmalarda, Sarkozy, Temyiz Mahkemesinin 2007'deki seçim kampanyasında Fransa'nın en zengin kadını, L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan 150 bin avro bağış kabul ettiğine yönelik iddiaları dikkate almamasını istiyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, geçen ay yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Haber Yorumları (1)
TEMEL: bu Sarkozy zaten iyi HILLIM bir Adam degildi. . Coktandir bur sakoziye sarkmak istiyorlardi, en sonund sarkmislar.
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