Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye "yolsuzluk" suçundan, 3 yıl hapis cezası verildi
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye "yolsuzluk" suçundan, 3 yıl hapis cezası verildi

01.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:22
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy ile aynı davada yargılanan avukatı Thierre Herzog ve Yargıç Gilbert Azibert'in de "yolsuzluk" suçundan ceza almasına karar verdi.

Mahkeme, Sarkozy, Herzog ve Azibert'e 1 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Herzog ayrıca 5 yıl boyunca avukatlıktan menedildi.

Sarkozy hakkında, kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin mahkemeden bilgi alabilmek için "nüfus ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddiasıyla açılan davanın, yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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