Eski Fransa Başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası Fransa'da 2002-2007 döneminde başbakanlık yapan François Fillon'a 5 yıl hapis cezası ile 375 bin euro para cezası verildi.

Fransa'da 2002-2007 döneminde başbakanlık yapan François Fillon'a 5 yıl hapis cezası ile 375 bin euro para cezası verildi.

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde 2002 ve 2007 yıllarında başbakanlık yapan François Fillon hakkında "kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasında iş birliği" ve "nitelikli dolandırıcılık" gerekçesi ile açılan davada karar çıktı. Başkent Paris Adliyesi'nde görülen davada mahkeme, Fillon'u ve eşi Penelope Fillon'u "eşi ve çocuklarına devlet bütçesinden para ödetmek, kamu malını zimmete geçirmek ve sahtecilik" suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Fillon'a 2'si kesin olmak üzere 5 yıl hapis cezası, 375 bin euro para cezası ve 10 yıl boyunca politikadan men, Fillon'un eşine ise 3 yıl tecilli hapis cezası ve 375 bin euro para cezası verdi. Mahkeme, aynı davada yargılanan Fillon'un yardımcısı Marc Joulaud'u ise 3 yıl tecilli hapis cezası ile 20 bin euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca Fillon çifti ve Joulaud'dan zimmetlerine geçirdikleri 1 milyon euronun da geri alınmasına karar verdi.

Fillon çiftinin avukatı Antonin Levy, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini ve davayı temyize götüreceklerini açıklayarak, "Skandal koşullarda yürütülen bu davanın kararı adil değil, yeni bir duruşma talep edeceğiz" dedi.

Fillon, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori aday olarak gösterilirken, eşinin 8 yıl boyunca mecliste hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla 900 bin euro maaş aldığı iddia edilmişti. Eski başbakan suçlamaları hep reddetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA