Eski First Lady Barbara Bush Yaşamını Yitirdi

ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti.

1989-93 yılları arasındaki ABD Başkanı George H. W. Bush'un eşi olan Barbara Bush, 2001-09 yılları arasındaki ABD Başkanı George W. Bush'un da annesiydi.

Kronik kalp rahatsızlığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı yaşayan Barbara Bush, hastalığının ilerlemesinin ardından tedavisine son verip son günlerini ailesiyle birlikte geçirmeye karar vermişti.

Babasından iki dönem sonra, 2000 yılında başkanlığa seçilen oğlu George W. Bush, annesinin ölümünün ardından bir açıklama yayınlayarak "Annem 92 yaşında yaşamını yitirdi. Barbara Bush müthiş bir first lady'ydi ve milyonlara okuma yazma öğreten eşsiz bir kadındı" dedi.

Bush annesinin son anına kadar kendilerini güldürmeye devam ettiğini söyledi ve ekledi:

"Barbara Bush gibi bir anneye sahip olduğum için şanslıyım. Onu gerçekten çok özleyeceğiz. İyi dilekleriniz ve dualarınız için hepinize teşekkür ederiz."

Cumhuriyetçilerin sağ kanadıyla çatışan kampanyalarıyla biliniyordu

Barbara Bush, kadınların okuma yazma öğrenmesi için, sosyal adalet lehine ve ırkçılığa karşı yürüttüğü kampanyalarla biliniyordu.

İlk olarak gençliğinde iki Afrika kökenli kadınla çıktığı bir araba yolculuğunda kadınların beyazların kaldığı otellere ve gittiği restoranlara sokulmadığını görünce ırkçılığı fark eden Barbara Bush, kendini Cumhuriyetçi Parti'nin sağ kanadıyla çatışırken bulmuştu.

Bush'un bazen düşünceleri nedeniyle eşi ve oğlunun partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile çatışmamak adına söylemlerini yumuşattığı biliniyor. Buna kürtaj hakkını destekleyen tutumu da dahil.

Bush 8 Temmuz 1925'te New York'ta bir dergi yayıncısının kızı olarak dünyaya gelmişti.

16 yaşında bir öğrenciyken tanıştığı George G. W. Bush ile bir ilişkiye başlayan Barbara Bush, 1943'te nişanlanma kararı almıştı. Anılarını anlatırken "İlk öpüştüğüm adamla evlendim. Bunu çocuklarıma söylediklerimde inanamıyorlar" diyordu.



Barbara Bush 1953'te kızının 3 yaşında lösemiden kaybettikten sonra kanserle mücadele eden derneklere destek vermeye başlamıştı. Oğlu Neil'ın disleksik olmasının ardından da okur yazarlık kampanyalarına destek vermişti.

Barbara Bush'un 93 yaşındaki eşi George H. W. Bush, en uzun süre yaşayan ABD başkanı unvanını taşıyor. Parkinson hastalığına yakalanan George H. W. Bush tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.