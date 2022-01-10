Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın "Batı'dan Doğu'ya Asya" sergisi 15 Ocak'ta açılacak - Haberler
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Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın "Batı'dan Doğu'ya Asya" sergisi 15 Ocak'ta açılacak

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın "Batı'dan Doğu'ya Asya" sergisi, 15 Ocak'ta Yapı Kredi bomontiada ev sahipliğinde, sanatseverlerle buluşacak.

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın "Batı'dan Doğu'ya Asya" sergisi, 15 Ocak'ta Yapı Kredi bomontiada ev sahipliğinde, sanatseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada ile Finlandiya Büyükelçiliği işbirliği kapsamında açılacak sergide, 1944 ile 1946 yılları arasında Finlandiya'da Cumhurbaşkanlığı da yapan Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın 1906-1908'de asker olarak gizli bir görev için gittiği Orta Asya'dan Çin'e uzanan seyahati boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan bir seçki yer alıyor.

Sergi, aynı zamanda Mannerheim'ın Orta Asya'daki 2 yıllık yolculuğunda körüklü makineyle çektiği ve 1900'lü yılların başında İpek Yolu bölgesindeki insanların tarih olan geçmişlerinin adeta renkli bir belgeselini sunan 48 fotoğraftan oluşuyor.

Finlandiya Ulusal Müzesi'nde yer alan ve 1100'den fazla parçadan oluşan Mannerheim'in koleksiyonu, askeri amaçla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra antropolojik çalışmasının bir parçası olarak Orta Asya ve Çin'in şu anda büyük ölçüde yok olmuş ya da en azından değişmiş olan halklarını ve kültürlerini anlatan bir seyahatnameden oluşuyor.

Sergi, 6 Şubat'a kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri'de görülebilecek.

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın Batı'dan Doğu'ya Asya sergisi 15 Ocak'ta açılacak

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın Batı'dan Doğu'ya Asya sergisi 15 Ocak'ta açılacak

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın Batı'dan Doğu'ya Asya sergisi 15 Ocak'ta açılacak

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın Batı'dan Doğu'ya Asya sergisi 15 Ocak'ta açılacak

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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