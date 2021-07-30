Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun eşi hakkındaki uluslararası tutuklama emri kaldırıldı
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Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun eşi hakkındaki uluslararası tutuklama emri kaldırıldı

Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun eşi hakkındaki uluslararası tutuklama emri kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) "insanlığa karşı suç işlemekle" yargılanan eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eşi Simone Gbagbno hakkında aynı suçtan çıkartılan uluslararası tutuklama emri geri çekildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) "insanlığa karşı suç işlemekle" yargılanan eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun eşi Simone Gbagbno hakkında aynı suçtan çıkartılan uluslararası tutuklama emri geri çekildi.

UCM'den yayımlanan 7 sayfalık kararda, 2010'daki cumhurbaşkanı seçimi sonrası çıkan olaylarda Simone Gbagbo hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle çıkartılan tutuklama emrinin kaldırıldığı belirtildi.

Laurent Gbagbo'nun partisi Fildişi Halk Cephesinin kurucularından olan 72 yaşındaki Simone Gbagbo, 1989'da Gbagbo ile evlenmiş, 1995'te de partisinden aday olmuştu.

Simone Gbagbo, eşinin 2000'de cumhurbaşkanı seçilmesiyle Fildişi Sahili siyasetinde öne çıkan isimlerden biri haline gelmişti.

Sığınakta beraber yakalanmışlardı

Laurent Gbagbo, Kasım 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Ouattara ve Gbagbo taraftarları arasında yaşanan şiddet olaylarında 3 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Seçim sonrası çıkan olaylardan sorumlu tutulan Gbagbo, 11 Nisan 2011'de Birleşmiş Milletler ve Fransız birliklerinin düzenlediği baskınla Abidjan'da saklandığı bir sığınakta eşi Simone Gbagbo ile yakalanmıştı.

Çiftin yakalanış anında çekilen görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Laurent Gbagbo, 30 Kasım 2011'de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle UCM'ye sevk edilmişti.

UCM, bu suçla yargılanan ilk Cumhurbaşkanı Gbagbo hakkında, 15 Ocak 2019'da, olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Hakkında verilen beraat kararı 31 Mart'ta onanan ve UCM nezdinde tamamen aklanan Gbagbo, 10 yıl aradan sonra 17 Haziran'da ülkesine dönmüştü.

Fransız askerlerine "tecavüz girişimine seyirci kalma" suçlaması

UCM'nin hakkındaki tutuklama emrine rağmen Lahey'e gönderilmeyen ve ülkesinde yargılanan Simone Gbagbo ise 2015'te ulusal güvenliği tehlikeye atmak suçundan 20 yıl hapse mahkum edilmiş ancak 2018'de Cumhurbaşkanı Ouattara tarafından çeşitli suçlardan hüküm giymiş 800 kişiyle affedilmişti.

Gbagbo, geçen yıl Fransız medyasına verdiği bir röportajda, Nisan 2011'deki baskında görevli Fransız askerlerini, kendisine yapılan tecavüz girişimi ve tartaklamalara göz yummakla suçlamıştı.

Röportajda Gbabo, "Halk bizi kovalamaya ve tartaklamaya başladığında Fransız askerleri oradaydı. Açıkça bir tecavüz girişimi oldu, tek bir Fransız askeri kılını bile kıpırdatmadı. Sadece ellerinde kamerayla etrafı çekiyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun eşi hakkındaki uluslararası tutuklama emri kaldırıldı - Haberler
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