Eski Fiat Chrysler yöneticisine emisyon hilesi suçlaması

24.09.2019 21:52

ABD'de otomotiv şirketi Fiat Chrysler'in ürettiği dizel motorların karbon emisyon testlerinde hile yapılmasına öncülük ettiği gerekçesiyle eski şirket yöneticisi Emanuele Palma hakkında kumpas ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Michigan Eyaleti Doğu Bölge Savcılığı, 2016 yılının haziran ayına kadar Fiat Chrysler'in motor üretim biriminin yöneticisi olan Palma'nın, dizel motorların yol açtığı hava kirliliğini ölçmeyi amaçlayan karbon emisyon testlerinde teknik hileye başvurarak motorların normal koşullardan daha az emisyon yaymasını sağladığını ve bu yolla denetçileri yanılttığını ileri sürdü.

Savcılık iddianamesinde, söz konusu hileli testlerden geçen dizel motorların firmanın ürettiği 100 bin araçta kullanıldığı belirtildi.

Palma iddialarla ilgili bugün hakim karşısına çıkarılacak.

İtalyan-ABD ortaklığı Fiat Chrysler, daha önce bu konuda açılan bir davada Kaliforniya eyaletinin denetim kurumları ve federal otoriterlerle vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 650 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Anlaşma, firmanın ürettiği Grand Cherokee marka cip ve Ram 1500 marka kamyonetlerde kullanılan hileli dizel motorları kapsıyordu.

Öte yandan, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, dizel motorların emisyon testlerinde benzer bir hileye başvurduğu suçlamaları üzerine Avrupa'daki otoritelere toplam 4,3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA