Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını
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Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını Plastiklerin alev almasıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı Antalya'da eski Festival Çarşısı'nın sökülen atık malzemeleri yandı.

Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını

Plastiklerin alev almasıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

ANTALYA - Antalya'da eski Festival Çarşısı'nın sökülen atık malzemeleri yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Meydan Kavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki eski festival çarşısında çıktı. Bir süre önce içindeki iş yerleri boşaltılan çarşının, söküm işlemlerine başlandı. Daha öncede bir çok kez yangın çıkan çarşıda, sökülen atık malzemelerden dumanlar yükselmeye başladı. Plastik malzemelerin de alev almasıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Bölgede çalışma yürüten işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. İş makinesi yardımıyla alt üst yapılan atık yangının itfaiye tarafından söndürüldü.

Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını
Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını
Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını
Eski Festival Çarşısı'nda atık malzeme yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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