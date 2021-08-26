Eski Fertek Yolunda Değişim Başladı
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Eski Fertek Yolunda Değişim Başladı

Eski Fertek Yolunda Değişim Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eski Fertek Yolunda Değişim BaşladıNiğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Eski Fertek yolunu daha modern ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Eski Fertek Yolunda Değişim BaşladıNiğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Eski Fertek yolunu daha modern ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışma kapsamında yol iyileştirme, yağmur suyu drenaj çalışması, kavşak düzenlemesi yapılırken sinyalizasyon sisteminin de yenileceği öğrenildi. Niğde Belediyesi ekipleri çevreye verdikleri geçici rahatsızlıktan dolayı Niğde halkından özür dilerken vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan zarar görmemeleri için alternatif yolları kullanmalarını rica ettiler. Şehirlerin bir vücuda benzediğini ve şehrin dört yanını saran yolların bu vücudun damarları olduğunu belirten Başkan Özdemir; Yapılan bu çalışmalarla şehrin damarları olan yolları rahatlatmak, trafik problemini çözüme kavuşturmak ve görsel açıdan daha güzel bir şehir elde etmeyi öncelikleri arasına yerleştirdiklerini ve belediye olarak tüm ekipleriyle sahada olduklarını açıklarken daha yaşanabilir bir Niğde için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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