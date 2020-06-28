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Eski Fenerbahçeli futbolcuya korona virüs şoku!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Eski Fenerbahçeli futbolcuya korona virüs şoku!
28.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:16

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

2015-2018 arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, eski futbolcusunu unutmayarak geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerini Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de sürdüren 31 yaşındaki Souza'nın 3. çocuğunun doğumu için gittiği ülkesi Brezilya'da virüse yakalandığı belirtildi. Josef de Souza'nın yaşanan gelişme nedeniyle 14 gün boyunca ülkesinde karantinada kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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