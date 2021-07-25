Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
Fenerbahçeli eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
Fenerbahçeli eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 23:09:48. #1.15#

title