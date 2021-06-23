Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümüyle ilgili davada polis memuru kasıtsız cinayetten suçlu bulundu
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümüyle ilgili davada polis memuru kasıtsız cinayetten suçlu bulundu

Eski Fenerbahçeli futbolcu Atkinson'ın ölümüyle ilgili davada polis memuru kasıtsız cinayetten suçlu bulundu
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili davada bir polis memuru, kasıtsız cinayetten suçlu bulundu.

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili davada bir polis memuru, kasıtsız cinayetten suçlu bulundu.

Eski polis memuru Benjamin Monk, Birmingham kentinde görülen davada jüri karşısına çıktı.

Mahkemede Monk, 2016'daki olayla ilgili yalan söylemekle ve yerde bilinci açıkken Atkinson'ın kafasına 2 kez tekme atmakla suçlandı.

Duruşmada, Monk'un 33 saniye boyunca şok tabancasıyla müdahale ettiği eski futbolcuya yerde yattığı sırada attığı tekmelerin çok güçlü olduğu, hatta giydiği botların bağcıklarına kan bulaştığı ifade edildi.

18 saat 48 dakikalık müzakerenin ardından karar alan jüri, Monk'u cinayetten beraat ettirirken, oy birliğiyle kasıtsız cinayetten suçlu buldu.

Atkinson'a yerdeyken copla vuran diğer polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith hakkındaki karara ilişkin değerlendirme ise halen devam ediyor.

Atkinson'ın ailesinden yapılan açıklamada, son 5 yılın kendileri için çetin geçtiği belirtilerek, "Bütün ülkenin Dalian'ın nasıl öldüğü hakkındaki gerçeği bilmesi bizi çok rahatlattı." denildi.

Olay

15 Ağustos 2016 tarihinde gece saatlerinde Telford kentinden gelen ihbar sonrası olay yerine giden polis ekibi, 48 yaşındaki Atkinson'a şok cihazıyla müdahale etmişti.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Atkinson, saat 03.00 civarında hayatını kaybetmişti.

Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 karşılaşmaya çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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