Eski Fenerbahçeli Frey'den 5 gol
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Eski Fenerbahçeli Frey'den 5 gol

Eski Fenerbahçeli Frey'den 5 gol
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Belçika Jupiler Lig'in 3'üncü haftasında Royal Antwerp deplasmanda Standard Liege'i 5-2 mağlup etti.

Belçika Jupiler Lig'in 3'üncü haftasında Royal Antwerp deplasmanda Standard Liege'i 5-2 mağlup etti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey, takımının 5 golünü de atarak galibiyetin mimarı oldu.

Belçika Jupiler Lig'in 3'üncü haftasında Standard Liege, sahasında Antwerp ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Temmuz ayında Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey damga vurdu. 27 yaşındaki oyuncu, 6, 37, 59, 61 ve 68'inci dakikalarda attığı 5 gol ile takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinin golleri ise 55'inci dakikada Muleka ve 77'nci dakikada Dragus'tan geldi. İsviçreli oyuncu, 77'nci dakikada alkışlar eşliğinde yerini Eggestein'a bıraktı. Bu sonuçla, Antwerp ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltirken Standard Liege ise 4 puanda kaldı.

Frey, bu sezon Antwerp formasıyla çıktığı 3 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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