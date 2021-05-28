Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, kabri başında anıldı
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, kabri başında anıldı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, ölümünün ikinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, ölümünün ikinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Aşık ailesi fertlerinin yanı sıra genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt ve Mustafa Kemal Danabaş ile merhumun sevenlerinin katıldığı belirtildi.

Törende Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği aktarıldı.

Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Zamanla acı azalır diyorlar ama çok da gerçek olmadığını görüyoruz. Zaman da bir şekilde geçiyor. Acı her zaman taze kalıyor. Böyle sevilen bir insanın evladı olmak gurur verici. Bugün aldığım mesajlar, kulübümüzün ilgisi en azından bu acıyı hafifleten unsurlar. Hatırlayan, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise "Metin başkanımız ile hepimizin olduğu gibi çok güzel anılarımız var. Çok güzel günlerimiz oldu. Camiamız için de çok önemli başkanlarımızdan biri. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletmiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, kabri başında anıldı - Haberler Spor
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