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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran anıldı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

20.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:54
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran anıldı

Kulübünün eski başkanlarından Mehmet , vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2009'da yaşamını yitiren Mehmet Emin Cankurtaran için Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, kulübün eski yöneticisi , eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ile merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: AA
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