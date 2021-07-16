Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz'a anma töreni

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 7. yıl dönümünde anıldı.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 7. yıl dönümünde anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Ilgaz için Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene kulüp adına yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı. Törende Faruk Ilgaz'ın ruhuna dualar okundu.

FBTV'ye açıklamada bulunan Faruk Ilgaz'ın torunu Erol Ilgaz, "Dedemi vefatının 7. senesinde dualarımızla andık. Fenerbahçe için uzun süre hizmet vermiş. Ne güzel ki hala burada toplanabiliyoruz, güzel anılarla anabiliyoruz. İyilikler bıraktı bize. Mekanı cennet olsun. Onun izinde gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

1956 yılında ilk kez Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz, 1965'te 2. başkanlığa getirildi. Ilgaz, 1966'da başkanlığa seçildi ve 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 dönemlerinde başkanlık görevlerini yürüttü.

Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe, o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay