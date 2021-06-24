Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor
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Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor

Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı.

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı basın toplantısında,Başkan Ali Koç'a çok sert sözlerle yüklenerek "Seni affetmem bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim bunu bil. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da" sözlerinin ardından kongreye katılmayacağını açıkladı.

OTOPARK İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Yıldırım'ın kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmemesinden dolayı kongreye katılmayacağı belirtildi. Yıldırım açıklamasın, "Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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