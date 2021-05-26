ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, tedavi gördüğü hastanede doktordan, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından ağabeyi Ziya Mengenecioğlu'nun (65) kurtarılamadığını öğrenen Şahin Mengenecioğlu (60), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

ERZURUM'da, tedavi gördüğü hastanede doktordan, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından ağabeyi Ziya Mengenecioğlu'nun (65) kurtarılamadığını öğrenen Şahin Mengenecioğlu (60), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mengenecioğlu kardeşler, 10 yıl önce kaybettikleri anneleriyle yan yana toprağa verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından, emekli ve bekar olan Ziya Mengenecioğlu, bir süre önce yakalandığı bağırsak kanseri nedeniyle önceki gün fenalaştı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mengenecioğlu, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ziya Mengenecioğlu, dün sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane doktoru, Mengenecioğlu'nun servis önünde bekleyen yakınlarına acı haberi verdi. Ağabeyinden gelecek iyi haberi bekleyen, evli ve 3 çocuk babası Şahin Mengenecioğlu, büyük üzüntü yaşarken, fenalaştı. Elini, yüzünü yıkamak için lavaboya giden Mengenecioğlu, kapının önünde yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin Mengenecioğlu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengenecioğlu kardeşler, 10 yıl önce kaybettikleri anneleri Feriha Mengenecioğlu'nun sağ ve sol tarafındaki mezarlarda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eski federasyon başkanı ağabeyinin acı haberiyle kalp krizinden öldü
Eski federasyon başkanı ağabeyinin acı haberiyle kalp krizinden öldü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ali Palabıyık Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESKİ FEDERASYON BAŞKANI AĞABEYİNİN ACI HABERİYLE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 10:49:22. #1.13#

title