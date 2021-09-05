Eski Fas Başbakanı Benkiran, seçimler konusunda ülke zararına "gizli bir şeyler hazırlandığını" iddia etti
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Eski Fas Başbakanı Benkiran, seçimler konusunda ülke zararına "gizli bir şeyler hazırlandığını" iddia etti

Eski Fas Başbakanı Benkiran, seçimler konusunda ülke zararına 'gizli bir şeyler hazırlandığını' iddia etti
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski genel sekreteri Abdulilah Benkiran, ülkede 8 Eylül'de yapılacak seçimler konusunda "gizli bir şeyler hazırlandığını" öne sürdü.

Eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski genel sekreteri Abdulilah Benkiran, ülkede 8 Eylül'de yapılacak seçimler konusunda "gizli bir şeyler hazırlandığını" öne sürdü.

Benkiran, Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında, 8 Eylül seçimleri konusunda gizli bir şeyler hazırlandığını hissettiğini belirterek, "Hazırlanan şeyin seçim sonuçlarını değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Fakat bunun ülkenin çıkarına olmadığından eminim." ifadelerini kullandı.

Partisinin bazı politikalarından memnun olmadığı için seçim hazırlıklarına katılmamaya karar verdiğini ancak gelişmelerin kendisini seçim kampanyasına katkı sunmaya ittiğini söyleyen Benkiran, şöyle devam etti:

"Fas'ta seçimler ikinci planda bir konu olmayacak. Tam tersine, seçimler temeldir ve vatandaşlara her beş yılda bir defa sorumluluk alacak tarafı seçme fırsatı veriliyor. Faslılar, yarın kimin başbakanınız olacağını dikkate alarak oy kullanın."

Benkiran, Fas halkına boykot çağrılarına itibar etmeden topluca gidip oy verme çağrısında bulundu.

Fas'ta 8 Eylül'de genel ve yerel seçimler yapılacak.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında PJD, Tarım Bakanı Aziz Ahnuş liderliğindeki Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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