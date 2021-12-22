Eski fabrikadan hurda malzeme hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de eski bir fabrikadan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri yaklaşık 6 bin lira değerindeki çalıntı malla kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde faaliyette olmayan eski bir fabrikadan değişik tarihlerde kimliği meçhul kişi ya da kişilerce hurda malzemeler çalındı. Olayla ilgili İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda hurda malzemelerin çalındığı eski fabrikada şüpheli araç olduğu bilgisi alındı. Fabrikaya giden İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekiplerince, araçla kaçmaya çalışan şüpheliler takip edildi. Kısa süre sonra araç ve içinde bulunan iki şüpheli yakalandı. Araçta yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık 6 bin lira olan hurda malzeme ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla çalıntı olarak bulunan hurda malzemeler işletme sahiplerine teslim edilirken, suçlarını itiraf eden D.K. ve E.K. 'İş Yerinden Hırsızlık' suçuyla adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR