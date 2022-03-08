Eski fabrika arazisindeki onlarca köpek mahalleliyi tedirgin ediyor

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da bulunan eski demir çelik fabrikasını çok sayıda köpek mesken tuttu. Sayıları günden güne artan köpekler mahallede tedirginlik yarattı. Özel mülkiyet olduğu için alana giremediklerini belirten hayvanseverler ise, köpeklerin birbirlerini öldürdüklerini iddia ederek buna çözüm bulunmasını istedi.

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan eski demir çelik fabrikası 8 sene önce faaliyetini durdurdu. Fabrika yıkıldıktan sonra 50 bin metrekarenin üzerinde olduğu belirtilen alan köpeklere kaldı. Çevredekiler, sayıları her geçen gün artan köpeklerin zarar verme ihtimalinden dolayı çocuklarını alandan uzak tutmaya çalışıyor. İçeride birbirleri ile dalaşan köpekler, çevredekilerin iddiasına göre birbirlerini de öldürüyor. Vatandaşların aradığı Bağcılar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de fabrika alanının özel mülk olmasından dolayı köpeklere müdahale edemediği öne sürülüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarını sürdüren hayvanseverler, köpekler için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Hayvanseverler, eski fabrika arazisinin özel mülk olmasından kaynaklı nedenlerle içeri girmekte zorluk yaşadıklarını dile getiriyor.

"TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ 200'ÜN ÜZERİNDE SOKAK HAYVANI VAR"

"KÖPEKLER PARÇALANMIŞ, DİĞER PARÇALARI YENMİŞ"