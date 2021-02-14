Eski eşyaları atmak yerine yenileyen Edirneli Fevziye Sakarya'nın mahareti ödüle layık görüldü

Edirne'de yaşayan Fevziye Sakarya (57), tasarrufu odak alan yaşam biçimi nedeniyle Edirne Valiliğince düzenlenen Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması'nda birinci oldu.

Eskiyen mobilyalarını atmak yerine yenileyerek geri dönüştürmeye başlayan Sakarya, eskimiş, yıpranmış mobilya ve aksesuarlara dönem ruhunu bozmadan yeniden hayat veriyor.

Mobilya yenileme ve düzenleme işini internetten izlediği eğitici videolardan öğrenen Sakarya, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması'nda geri dönüşüm atölyesi projesiyle de birincilik ödülü olan 5 bin lirayı kazandı.

Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölye kurup kadınlara gelir kapısı oluşturmak istediğini söyledi.

Kendi mobilyalarıyla başladığı geri dönüşüm ve yenileme işini zaman içinde geliştirdiğini belirten Sakarya, "Eşyalara karşı bakış açım değişti. Oldukça tüketici olduğumuzu fark ettim. Bir sürü mobilya alıyoruz, daha sonra şurası çizildi, burası eskidi diye atıyoruz. Bu hem kendi ekonomimize hem de ülke ekonomisine zarar veriyor." dedi.

Sakarya, doğanın korunması gerektiğine dikkat çekerek geri dönüşüme uğrayan her mobilyanın bir ağacı kesilmekten kurtardığını ifade etti.

Ahşap başta olmak üzere cam ve plastik malzemeleri yenileyip boyayarak geri dönüştürdüğünü anlatan Sakarya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şeyi geri dönüştürmek mümkün. Tarihi dokusu olan malzemelerin dokusunu bozmadan dönüştürürken geri kalanları günümüze uygun modern şekilde yeniliyorum. Evimin bir bölümünü atölye gibi kullanıyorum.

Evde biraz zor oluyor. Büyük ürünleri alamıyorum. Bazen evlere gidip geri dönüşümü orada yapıyorum. Bir atölye kurabilirsem çok güzel olacak. Bir atölye açıp bu işi öğrenmek isteyen kadınlara iş vermek istiyorum. Eskiye can vermek benim çok hoşuma gidiyor. Yeni bir şey almak yerine eskiye can vermek çok daha zevk veriyor. Yaptığım iş sayesinde aile ekonomime katkı da sağlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar