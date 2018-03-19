Eski Eşyalar Burhaniyeli Çiftçiye Geçim Kaynağı Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eski merakı çiftçi Ali Gönülaçar'ı iş sahibi yaptı. Gönülaçar, dedelerin ve ninelerin kullandığı araç gereçleri değişik yerlerden toplayıp satarken, ürünlerin meraklılarının olduğunu söyledi.

İlçenin kırsal Karadere Mahallesinde çiftçilik yaparken başlayan eski merakı Ali Gönülaçar'a ekmek kapısı oldu. Günümüzde kullanılmayan eski araç ve gereçleri toplayan 46 yaşındaki Gönülaçar, bunları satarak ekmek parası kazanıyor. Kağnı tekerlerinden çoban heybesine ve eski yağ küplerine kadar yüzlerce eski ürünü iş yerinde toplayan Gönülaçar, meraklılarının kendisinden gelip bunları satın aldıklarını söyledi. Çanakkale-İzmir karayolunun Bostancı Mahallesindeki işyerini etnografya galerisine çeviren Ali Gönülaçar, iki çocuğunun geçimini bunlardan sağladığını söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Gönülaçar, "Bu işi 5 seneden beri yapmaktayım. Köyleri dolaşıp eski eşyaları alıyorum. Eski ve çöpe atılacak olan çoğu şeyi alıp temizliğini ve bakımını yapıp burada değerlendiriyorum. Nostaljik ürün olarak satıyorum. Daha önceden köy hayatımız var. Köyde bu ürünlerin çoğunu tanıyorduk. Burada onları değerlendirip gelen antika hastalarına ve müşterilerimize satıyorum. Ben de köyde çiftçilik yapıyordum. Ninelerimizin dedelerimizin kullandığı bu ürünler bize geçim kaynağı oldu. Onları değerlendirip satıyoruz. Bunların da meraklıları var. Antika koleksiyonerleri var. Hastaları var. Gelip onları alıp evlerinde ve bahçelerinde dekor ürünü olarak değerlendiriyorlar. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR