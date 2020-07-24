eski eşler bir arada İşadamı Adnan Aksoy ve eski eşi Jülide Bernardini'nin oğulları Kaan Aksoy, yeni yaşını önceki akşam Bodrum Maçakızı Otel'de kutladı. Partiye Aksoy'la evli olan Güzide Duran ile Bernardini'nin eşi Carlo Bernardini de katıldı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kutlamaya çocukları Selin ve Emir'i de götüren Güzide Duran, geceden fotoğrafları sosyal medyada "Ailemizin her şeyi, iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Adnan Aksoy'un, eski eşiyle evli olan İtalyan şef Carlo Bernardini ile samimiyeti dikkat çekti. İddiaya göre Bernardini, Aksoy'un İstinye Park'taki kafesinde 2010 yılında müdürlük yapıyordu. İkili daha sonra ortak olup Miami'de bir restoran açtı. Bernardini aynı zamanda Bodrum Maçakızı Otel'in restoranında şef. Kaynak: Snob Magazin