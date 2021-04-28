Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı

Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın cenazesi toprağa verildi.

Gümülcine Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Büyükerman'ın yakınları, Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt ile vatandaşlar katıldı.

Serbest avukatlık, araştırmacı-yazarlık ve 21. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Büyükerman'ın cenazesi, törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Kabristanda usulsüz satış! İçinde cenaze bulunan mezara 3 kişi daha gömülmüş
Kabristanda usulsüz satış! İçinde cenaze bulunan mezara 3 kişi daha gömülmüş
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Fatih Terim Fırat Aydınus Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:22:01. #1.16#

title