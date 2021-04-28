Eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın cenazesi toprağa verildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın cenazesi toprağa verildi.
Gümülcine Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Büyükerman'ın yakınları, Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt ile vatandaşlar katıldı.
Serbest avukatlık, araştırmacı-yazarlık ve 21. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Büyükerman'ın cenazesi, törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar