Eski eşinin yüzüne kezzap atan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı Antalya'da boşandığı eşinin yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı.

Antalya'da boşandığı eşinin yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı. Son sözünde, 'Öldürme kastım yoktu' diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Haziran 2019'da saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Konya'da yaşayan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), ve Asiye Güzel(45), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı. Sürekli eski eşinin rahatsız ettiği kadın önce Alanya'ya, daha sonra Antalya geldi. Eski eşine uzaklaştırma kararı da aldıran Asiye Güzel, dini nikahla başka bir kişiyle evlendi. Bu durumu öğrenen Bünyamin Bardakçı, işe gitmek üzere evinden çıkan Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bardakçı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bardakçı, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Son sözünde adalete sığındığını söyleyen sanık, öldürme kastının olmadığını kaydetti.

Bardakçı, mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA