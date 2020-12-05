Eski eşinin yanındaki kişiyi, kıskandığı için vurmuş (2)
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Eski eşinin yanındaki kişiyi, kıskandığı için vurmuş (2)

05.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:48
Eski eşinin yanındaki kişiyi, kıskandığı için vurmuş (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Çiğli ilçesinde, eski eşi Dilan İ.'yi, birlikte gördüğü Cuma B.'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçıran ve polisin çalışmasıyla yakalanan Savaş D. ve ona yardım eden ağabeyi Y.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski eşi Dilan İ.'yi, birlikte gördüğü Cuma B.'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçıran ve polisin çalışmasıyla yakalanan Savaş D. ve ona yardım eden ağabeyi Y.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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