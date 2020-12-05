Eski eşinin yanındaki kişiyi, kıskandığı için vurmuş (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Çiğli ilçesinde, eski eşi Dilan İ.'yi, birlikte gördüğü Cuma B.'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçıran ve polisin çalışmasıyla yakalanan Savaş D. ve ona yardım eden ağabeyi Y.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.