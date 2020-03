Eski eşinin tüfekle öldürdüğü kızı Büşra için adalet istedi İZMİR'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kadın Meclisleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında, eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilip, tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un (22) annesi Zuhal İnce, adalet istedi.

Konak ilçesi Alsancak semtinde Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. 'Eşitlik için meydanlardayız', 'Asla yalnız yürümeyeceksin', 'Ölmek istemiyoruz' gibi dövizlerle bir araya gelen kadınlar, şiddete 'dur' dedi. Düzenlenen etkinlikte, eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilip, tüfekle öldürülen Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ise, adalet istedi. Acılı anne gözyaşları içinde, "Kadın cinayetleri son bulsun. Katiller en ağır cezayı alsın" dedi.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Hilal Susuz, "Dünyada ve Türkiye'de kadınlar örgütleniyor; kararlılıkla mücadelelerini sürdürüyor. Meksika'dan Fransa'ya ve yaşadığımız ülkeye kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinin ateşi her yerde yanıyor. Bu ateş, kadın cinayetlerini durdurana kadar yanacak. Bu ateş her yere yayılacak. Bugün de dünyadaki tüm kadınların mücadelesiyle mücadelemizi buluşturmak için 8 Mart'ta ülkenin dört bir yanında meydanlardayız" dedi.'YAŞAMAK İSTİYORUZ'Geçen yıl 8 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'de 467 kadının öldürüldüğünü belirten Susuz, "Kadın cinayetlerini durdurmak için 6284 sayılı AileninKorunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulatacağız. Mücadelemizle nasıl Şule Çet'in, Aysun Yıldırım'ın şüpheli ölümlerini açığa çıkarttıysak, bundan sonra da hiçbir şiddet olayının karanlıkta kalmaması, şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarmak için mücadelemize devam edeceğiz. Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' çığlığı, bugün yaşamak isteyen tüm kadınların mücadele bayrağı oldu. Yaşamak istiyoruz, okumak, çalışmak, özgürce bu hayatın içinde olmak istiyoruz" dedi.'GÜÇ DE UMUT DA BİZİZ'Türkiye'de 11 milyon 741 bin kadının işsiz olduğunu söyleyen Susuz, şöyle devam etti:

"Yani, bu kadınlar, ayrımcılığa, şiddete karşı daha korumasız. Eğer kadınlar çalışma hayatına katılabiliyorsa da ayrımcılığa, tacize, cinsel saldırılara uğrasın ama ses çıkarmasın isteniyor. Ama sessiz kalmayan kadınlar, birbirine güç vererek iş yerinde cinsel saldırıları, tacizi açığa çıkarıyor. Birbirimizden aldığımız güçle, kararlı ve örgütlü mücadelemizle başaracağımız çok şey olduğunu, kazanacağımız ve özgürce yaşayacağımız koskoca hayatlar olduğunu biliyoruz. Güç de umut da biziz. Bu kararlılıkla kadın cinayetlerini durdurmak için her yerde mücadeleye devam" diye konuştu.

